Prasówka Lublin 18.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Ponad 3 200 zgłoszeń do godziny 8 - to krajowy bilans skutków wichur, które przetaczają się przez Polskę. W podlubelskich Tomaszowicach kobieta została przewieziona do szpitala po tym, jak drzewo spadło na prowadzony przez nią samochód.

12-letni Miłosz Bachonko reprezentował województwo lubelskie w polskim pawilonie podczas EXPO 2020 w Dubaju. Młody akordeonista 10-16 lutego zaprezentował tam repertuar z różnych epok i gatunków muzycznych, a także własne kompozycje. Jego talent został doceniony m.in. przez lokalną społeczność.

W okolicach Zamościu będzie stacjonować około 1,5 tys. żołnierzy amerykańskich z 82 Dywizji Powietrznodesantowej. Do takich nieoficjalnych informacji dotarł portal Defence24.pl. Zabierają ze sobą nowoczesny sprzęt. Będą to m.in. systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych. Bardzo interesujące są także m.in. śmigłowce i pojazdy wykorzystywane przez US Army.