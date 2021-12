Prasówka Lublin 1.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Lublinie nie minęło Cię nic ważnego

Władze Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie złagodziły zarządzenie i zobowiązały do szczepień przeciw COVID-19 tylko studentów kierunków medycznych. We wcześniejszym zarządzeniu z 22 listopada rektor nakazywał szczepienia wszystkim studentom i pracownikom uczelni w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada.