Powstanie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. W Lublinie podpisano porozumienie

– Dokładamy wszelkich starań by rozwijać infrastrukturę kolejową w Polsce. Aktualnie budujemy kolej aglomeracyjną w Szczecinie i Rzeszowie. Liczę na to, że do tych miast dołączy niebawem Lublin – mówił podczas sobotniej konferencji prasowej w Lublinie Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Powstanie Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej to szansa na ograniczenie ruchu drogowego w centrum Lublina. To również potężny impuls rozwojowy dla Łęcznej i Janowa Lubelskiego, do których obecnie pociągi nie dojeżdżają

- dodał.

Podpisane w sobotę między PKP Polskie Linie Kolejowe a zarządem województwa porozumienie dotyczy współpracy w zakresie opracowania koncepcji programowo-przestrzennej dla Lubelskiej Kolei Aglomeracyjnej. W ramach koncepcji opracowany zostanie obszar jaki obejmować będzie Lubelska Kolej Aglomeracyjna. LKA ma umożliwiać szybki i sprawny dojazd do stolicy województwa m.in. z Puław, Parczewa, Chełma i Kraśnika.