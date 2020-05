Powódź Tysiąclecia: 23 lata temu wielka woda przeszła przez Polskę. Zobacz ZDJĘCIA

- W Sosnowcu rzeka Bobrek zalała co najmniej 60 budynków – mówi Andrzej Szczeponek, dyrektor wydziału straży Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. – Jest też poważne ryzyko zalania kopalni piasku w Kuźnicy Warężyńskiej. Woda może przełamać wały chroniące wysypisko śmieci w Dąbrowie Górniczej. Równie niebezpiecznie jest w Krzyżanowicach. Jeśli nie przestanie padać, sytuacja w poniedziałek będzie jeszcze gorsza.

Wczoraj wojewoda katowicki ogłosił alarm przeciwpowodziowy w rejonie Raciborza i Wodzisławia Śląskiego oraz w gminach: Siewierz, Dabrowa Górnicza i Sosnowiec. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono między innymi w Pszczynie, Gliwicach, Katowicach i Olkuszu. Synoptycy twierdzą, że także dziś będzie padać, na rozpogodzenie możemy liczyć dopiero we wtorek, zaś na zmianę pogody dopiero po 10 lipca.

Woda zalała wczoraj szpital dziecięcy w Dąbrowie Górniczej. Ulewne deszcze zablokowały także kilka ulic w Siemianowicach Śląskich. W Siewierzu wylała Przemsza.

Zalanych zostało kilka domów. Akcję przeciwpowodziową rozpoczęto także w Mysłowicach. Również w Rybniku przygotowano worki z piaskiem. Cały czas obserwowano Rawę w Katowicach. Wczoraj, kilka minut przed 19, do stanu krytycznego tej rzeki brakowało 20 centymetrów.

- Informacje na temat strat i zagrożeń zbierane są na bieżąco i zmieniają się z każdą godzina - mówi Szczeponek. – Lipcowe powodzie nie są niczym nowym. Co prawda w ubiegłym roku nie było takiej sytuacji, ale za to rzeki wylały we wrześniu,