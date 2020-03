POWIAT LUBELSKI. KORONAWIRUS: Sprawdź co jest zamknięte, jak działają urzędy i gdzie uzyskać pomoc

- Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 16 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Proszę o zachowanie spokoju i podstawowych zasad higieny zalecanych przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną - czytamy w oświadczeniu Ireneusza Łucki, burmistrza Bełżyc.

Jednocześnie do 31 marca ograniczono osobiste wizyty oraz zawieszono udzielanie porad osobistych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Porad są udzielane przez telefon - 81 52 86 714.lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość m.in. maila - pomocprawna@powiat.lublin.pl

Starostwo Powiatowe w Lublinie podobnie jak większość placówek zwróciło się z prośbą do mieszkańców powiatu o załatwianie spraw drogą telefoniczną - tel. 81 52 86 603 lub elektroniczną - pok@powiat.lublin.pl

Do 14 marca Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie będzie nieczynna

W związku z zagrożeniem koronawirusem targowisko miejskie w Bełżycach przy ul. Szpitalnej zostało zamknięte do 20 marca.

Kasa Urzędu Miejskiego w Bełżycach jest nieczynna do 23 marca.

Wizyty w Urzędzie Miejskim w Bełżycach ograniczono do wyjątkowych, bardzo istotnych przypadków.

Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Interesanci mogą składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAP lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu bez możliwości przemieszczania się po jego siedzibie.

Kasa Urzędu będzie nieczynna do odwołania,.

- Proszę o odpowiedzialne i racjonalne zachowanie, w tym ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z innymi osobami oraz załatwiania jedynie niezbędnych spraw - mówi Janusz Urban, burmistrz Bychawy.

- W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa proszę i apeluję o ograniczenie wyjść z domu do minimum i w miarę możliwości o telefoniczne lub mailowe załatwianie spraw w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych gminy - mówi Kazimierz Firej, wójt gminy Garbów.

Zachęca się jednocześnie do regulowania zobowiązań podatkowych w formie bezgotówkowej – przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany na naszej stronie internetowej.

- Szanowni Mieszkańcy, ze względu na zaistniałą sytuację w kraju dotyczącą wysokiego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i władz państwowych, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy, jak również pracowników ich obsługujących, apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum. Urząd obsługuje wyłącznie w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki - czytamy na stronie gminy Jabłonna.

Zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do 31 marca. Można skontaktować się za pomocą maila - e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl

Biblioteka - Centrum Kultury w Dominowie odwołuje wszystkie zajęcia do odwołania.

- Informujemy że w Urzędzie Gminy Głusk przyjmowanie interesantów zostanie ograniczone jedynie do spraw pilnych, a przy załatwianiu spraw urzędowych zalecamy skorzystanie z możliwości ich załatwienia drogą elektroniczną bądź telefoniczną - czytamy na facebookowym profilu gminy.

W piątek Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Niepodległości Polski w Kalinówce udostępniła telefon kontaktowy do psychologa udzielającego bezpłatnych porad dla uczniów i rodziców w związku z wystąpieniem możliwości zakażenia koronawirusem. Porady udzielane będą telefonicznie przez: Panią Aleksandrę Adamek, codziennie od godz. 9.00 do 12.00 pod numerem: 669933921.

Telefony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Zawieszenie udzielania porad osobiście w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do 31 marca.

Urząd miasta zachęca do kontaktu telefonicznego z pracownikami w celu ustalenia sposobu załatwiania sprawy. Adres poczty e-mail: poczta@jastkow.pl Adres skrzynki EPUAP Urzędu Gminy Jastków: iar890l8xi

Odwołano zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych, Przedszkolu Samorządowym w Jastkowie, Żłobku ,,Akademia Malucha” oraz Akademii Kultury.

Zamknięto szkoły w Łubkach, Maszkach, Miłocinie, Palikijach i Wojciechowie. Uczniowie mają do nich nie przychodzić co najmniej do końca tygodnia.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce, Filia w Łuszczowie, Filia w Turce i Filii w Turce os. Borek wszystkie sprawy związane z wypożyczaniem i zwrotami wypożyczonych książek, zawiesza do odwołania.

Do odwołania Urząd Gminy w Wojciechowie prowadzi wyłącznie zdalną obsługę interesantów; wszelkie sprawy można załatwiać bądź telefonicznie - 81 517-72-41 lub drogą mailową: info@wojciechow.pl,

To samo dotyczy Ośrodka Pomocy Społecznej: 81-571-72-41 wew. 22, ops@opswojciechow.pl

Burmistrz Wojciechowa, Artur Markowski ogłosił na facebookowym profilu co następuje: - W ramach przygotowania do wsparcia mieszkańców w przypadku ewentualnej kwarantanny zabezpieczone zostały produkty żywnościowe, które będą wykorzystane do wsparcia osób potrzebujących - czytamy.

Do końca miesiąca w Punkcie Lekarskim w Palikijach nie będzie lekarza w związku z oddelegowaniem go do pracy w szpitalu.

Strzyżewice

Na terenie całej gminy zajęcia we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolu zostały zawieszone do końca tygodnia.

Niemce

Niedrzwica Duża

W Niedrzwicy Dużej zamknięta jest szkoła, Dom Dziennego Wsparcia dla Seniorów, Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz targ.

Zakrzew

Wysokie