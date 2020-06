Porozrzucane butelki, plastikowe worki i resztki jedzenia - to krajobraz jakie pozostawili po sobie mieszkańcy jednej ze śródmiejskich ulic

Śmietnik znajduje się na zieleńcu miejskim na rogu ul. Wieniawskiej i ul. Jasnej. Butelki szklane, plastikowe, puszki po piwie, worki foliowe, papiery, opakowania po jajkach – to tylko fragment porzuconych śmieci. Obok, co chwila lądują gołębie, które starają się wygrzebać porzucone resztki jedzenia. Zauważyć można było również koty odwiedzające to miejsce.

Przez kilka kolejnych godzin żadna ze służb miejskich nie interweniowała w sprawie usunięcia śmietnika, który w panujących warunkach temperaturowych stanowi dodatkowe zagrożenie.

Tego rodzaju praktyki niektórych mieszkańców miasta, niestety, ale nie należą do rzadkości. Porzucone worki i siatki ze śmieciami zauważyć można przede wszystkim przy przystankach komunikacji miejskiej oraz w pobliżu koszy na śmieci na terenie całego miasta.

