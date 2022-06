Ponownie w Lublinie. Pokaz kopii obrazu Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”

Nie bez powodu pierwsza podróż obrazu to podróż do Lublina. To powrót do gmachu, w którym w czasie II wojny światowej „Bitwa pod Gunwaldem” Jana Matejki była przechowywana. Dzieło przyjechało już do miasta i obecnie jest transportowane do Galerii Biblioteki, gdzie zostanie rozwinięte i umieszczone na specjalnie przygotowanych krosnach i stelażach.

Autorem kopii obrazu jest Ireneusz Rolewski, który pracę nad obrazem rozpoczął w 2015 roku. w Sali Matejkowskiej Muzeum Narodowego w Warszawie zostało namalowanych pięć dolnych elementów, nad którymi malarz pracował ok. 620 dni roboczych. 250 dni zajęły prace nad resztą elementów obrazu.

- Obecnie obraz jest oprawiony w oryginalną ramę, w której przez 60 lat umieszczony był oryginał pędzla Jana Matejki. Kolory ramy (bordo i indygo) zostały dobrane przez Ireneusza Rolewskiego. Z tą ramą obraz będzie podróżował nie tylko po Polsce, ale również po świecie - informuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wystawa zostanie wzbogacona o obiekty muzealne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie oraz monety historyczne i współczesne upamiętniające bitwę pod Grunwaldem udostępnione przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Dopełnieniem wystawy będą rzadkie publikacje ze zbiorów Biblioteki (dawne i współczesne) związane z bitwą i jej upamiętnianiem przez wieki.