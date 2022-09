Polska - Włochy 1:3. Biało-Czerwoni nie obronili tytułu mistrzów świata. Włosi zdominowali nas zagrywką

Już w pierwszej akcji meczu mogliśmy zobaczyć wielką jakość z obu stron, którą ostatecznie skończył Aleksander Śliwka. Lepszy start zaliczyli jednak Włosi, którzy czterokrotnie obejmowali 2-punktowe prowadzenie zanim Polacy wyrównali na 10:10 po potężnym ataku Bartosza Kurka. Biało-Czerwonym udało odskoczyć się na 13:11, ale goście szybko odpowiedzieli wygrywając trzy kolejne wymiany z rzędu. Włosi powiększyli przewagę do czterech "oczek" (17:21), ale Polacy ponownie świetnie spisali się w kluczowym momencie wygrywając resztę seta fantastyczną serią 8:1!

Biało-Czerwoni wygrali pierwszą partię 25:22 mimo popełnionych 11 błędów własnych i lepszej gry włoskiego bloku. Zdobyliśmy jednak aż dwa razy więcej punktów w ataku (18:9). W powietrzu brylował Śliwka, który zdobył 7 punktów - 6 po ataku i 1 po bloku. Cztery punkty dołożył Bartosz Kurek.

Łącznie z drugim setem seria Biało-Czerwonych wyniosła aż 11:1! Podopieczni Nikoli Grbicia wyszli na prowadzenie 3:0 i trener De Giorgi natychmiast wziął czas. Włosi wrócili do gry i "złapali" nas na 10:10 po świetnej zagrywce, ale znowu znaleźli się w 3-punktowym dołku przy 16:13. Po kolejnej przerwie goście wygrali cztery z kolejnych pięciu punktów i ponownie doprowadzili do remisu (17:17). Po świetniej kiwce Kamila Semeniuka objęliśmy 2-punktowe prowadzenie (20:18), ale Włosi postanowili zrewanżować się nam za pierwszego seta. Tym razem to oni popisali się serią punktową w kluczowym momencie partii, gdy wygrali 5 punktów z rzędu (20:23). Przy wyniku 23:21 doszło do kuriozalnej sytuacji - po świetnej wymianie z obu stron punkt wygrali goście, ale jeszcze w czasie jego trwania Polacy zasygnalizowali dotknięcie piłki po stronie rywali. Podczas challenge'u sędziowie sprawdzili jednak inne zagranie, po którym widać było, że piłka dotknęła podłoże na połowie Polaków i przyznali punkt w drugą stronę. Ostatecznie Włosi skończyli seta serią 7:1, wygrali go 25:21 i wyrównali stan meczu na 1:1.