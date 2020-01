Policjant na wolnym zatrzymał w Świdniku poszukiwanego listem gończym 27-latka

Do zatrzymania doszło w Świdniku w czwartek, około godz. 18. Funkcjonariusz wypatrzył w autobusie znajomo wyglądającego mężczyznę. Okazało się, że to 27-latek, poszukiwany do odbycia kary za rozbój.

Policjant dokonał zatrzymania i zawiadomił dyżurnego, który wysłał do Świdnika patrol. Dalsze postępowanie potwierdziło, że mężczyzna był poszukiwany listem gończym. Do dobycia miał karę prawie czterech lat więzienia.

W piątek mężczyzna trafił do aresztu śledczego.

Policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie kolejny już raz swoją postawą pokazał, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. W grudniu ubiegłego roku będąc na wolnym zatrzymał poszukiwanego 41-latka.