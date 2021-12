Podsumowanie pierwszej edycji programu „Złap deszczówkę”. Miasto dofinansowało 54 projekty mieszkańców

Program ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublin został ogłoszony w 2020 roku, inicjatywa umożliwiała mieszkańcom ubieganie się o miejską dotację, pokrywającą 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Z możliwości zgłoszenia się do programu skorzystało 129 mieszkańców. Wnioski o dofinansowanie do miejskiego programu budowy systemów małej retencji mogły składać osoby fizyczne – właściciele lub osoby posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych i nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina.

– Projekty małej retencji dla gospodarstw domowych są bardzo ważne w kontekście obserwowanych zmian klimatycznych i radykalizacji pogody. To pierwszy krok w stronę zmiany świadomości społecznej w zakresie możliwości alternatywnego pozyskiwania wody do celów gospodarczych. - mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ubiegłym roku przyznano 21 dotacji na łączną kwotę ponad 76 tysięcy złotych. W 2021 roku Wydział Gospodarki Komunalnej rozpatrzył 95 wniosków, zawarł 45 umów dotacyjnych i rozliczył 33 prawidłowo zrealizowane projekty gospodarstw domowych na łączną kwotę ponad 87 tys. zł.