Podaruj komuś życie na święta. XIII edycja Helpers' Generation

To XIII edycja projektu Helpers’ Generation, w której biorą udział Studenci z całej Polski, łącząc swoje siły z Fundacją DKMS. Dzięki tej współpracy ponad 130 tys. osób dołączyło do grona potencjalnych Dawców Szpiku. Ponad tysiąc z nich uratowało życie swojemu bliźniakowi genetycznemu.

I to właśnie 6 grudnia od godziny 16.30 do 21.00 oprócz zarejestrowania się jako dawca wszyscy, którzy przybędą do Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatki Żaka (ul Idziego Radziszewskiego 16, Lublin) będą mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. W dzień Mikołajek o godzinie 18.00 zaplanowany jest koncert Łukasza Jemioły, który będzie zwieńczeniem całego wydarzenia. Oprócz doświadczeń muzycznych goście będą mogli poczuć świąteczny klimat, dekorując najbardziej studenckie miejsce w Lublinie – Chatkę Żaka.