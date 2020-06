Pierwsza kwiaciarnia tego typu w Lublinie. Pracownia florystyczna „Black Rose” już działa

- Wszystko zaczęło się po śmierci mojego męża, który zginął w Norwegii - wyjaśnia Agnieszka Putowska, właścicielka pracowni. - Nie mogłam pogodzić się z nową rzeczywistością, każdy dzień mi się dłużył. Wybór padł na kwiaty. Z mojej strony była to ucieczka we florystyke. Poczułam to „coś” tak, jakbym dostała nowe życie. Zapisałam się na pierwszy kurs, specjalizację zrobiłam z florystyki funeralnej. Potem przyszła kolej na szkołę florystyczną. To właśnie tam poczułam, że lubię robić coś innego. W końcu udało się, po zdaniu bardzo trudnego egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną zdobyłam państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie florysty. Po uzyskaniu dyplomu przyszła kolej na następne kursy. Uważam bowiem, że wiedzy nigdy nie jest za dużo i że człowiek do końca życia uczy się czegoś nowego - dodaje.

- Powoli zaczynałam myśleć o własnej pracowni. Ale to były tylko plany - tłumaczy właścicielka "Black Rose". - W końcu na swej drodze życiowej spotkałam Olę - też wdowę - panią doktor psychologii i fantastyczną kobietę-anioła. Znamy się już dość długo i to ona "dała mi kopa" do tego, abym założyła tu pracownię - przy ul. Lipowej, bezpośrednio na cmentarzu. To miejsce jest najstarszą metropolitą w Lublinie, a ja jestem w jej sercu. Chcę udowodnić, że niezależnie od pory dnia klienci powinni mieć gdzie zaopatrzyć się w akcesoria niezbędne do odwiedzin na mogiłach zmarłych. Ale również powinni mieć oni okazję do kupienia kwiatów do domu, zamówienia wieńca pogrzebowego czy wiązanki ślubnej - dodaje.