Ostrzeżenie dla Lubelskiego 30.09.2021 07:26, Utrudnienie na dk 17, ok. m. Sielce

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK 17, OK. M. SIELCE

Obowiązuje od: 30.09.2021 07:26 do: 30.09.2021 10:00

Utrudnienie na dk 17, ok. m. Sielce, Odcinek drogi ograniczony miejscowościami: w. Kurów Zachód – w. Żyrzyn, najechanie pojazdu na bariery energochłonne, zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy, policja wytyczyła objazd na węźle Kurów Zachód przez węzeł Puławy Wschód do węzła Żyrzyn

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.