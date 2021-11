Ostrzeżenie dla Lubelskiego 29.11.2021 14:32, Utrudnienie na dk17 w Tomaszów Lubelski

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK17 W TOMASZÓW LUBELSKI

Obowiązuje od: 29.11.2021 14:32 do: 29.11.2021 17:00

Na dk17 w m. Tomaszów Lubelski( odcinek drogi:Zamość – Hrebenne (granica państwa))doszło do najechania na pieszego.Droga zablokowana. Objazd ulicami m. Tomaszów Lubelski, dodatkowo możliwość objazdu przez obwodnicę miasta w ciągu S17, która została otwarta w dniu dzisiejszym o godz. 11. Przewidywany czas utrudnienia: ok. 2 godz.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.