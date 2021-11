Ostrzeżenie dla Lubelskiego 26.11.2021 16:30, Utrudnienie dk 76 Sięciaszka Pierwsza

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE DK 76 SIĘCIASZKA PIERWSZA

Obowiązuje od: 26.11.2021 16:30 do: 26.11.2021 18:30

Utrudnienie na dk 76 w m. Sięciaszka Pierwsza (odcinek drogi ograniczony miejscowościami: Łuków – Stoczek Łukowski) doszło do potrącenia pieszego przez samochód osobowy. Droga zablokowana. Policja kieruje ruch objazdem z Łukowa: skręt w ul. Żelechowską (DW 807) do Czerśl Kolonia i drogą powiatową przez Sięciaszkę Drugą do DK 76 w Sięciaszce Pierwszej. Przewidywany czas utrudnienia: 18:30.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.