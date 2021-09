Ostrzeżenie dla Lubelskiego 24.09.2021 05:27, Utrudnienie na S12s w m. Wola Piasecka

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA S12S W M. WOLA PIASECKA

Obowiązuje od: 24.09.2021 05:27 do: 24.09.2021 08:00

Utrudnienie na S12s w m. Kolonia Wola Piasecka, wjechanie pojazdu ciężarowego z przyczepą do rowu, zablokowany pas awaryjny i część prawego pasa ruchu do Lublina. Policja kieruje ruch na lewy pas ruchu

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.