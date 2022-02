Ostrzeżenie dla Lubelskiego 11.02.2022 15:55, Utrudnienie na dk S19 Strzeszkowice Duże

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK S19 STRZESZKOWICE DUŻE

Obowiązuje od: 11.02.2022 15:55 do: 11.02.2022 17:32

Na dk S19 w m. Strzeszkowice Duże(węzeł Lublin Węglin – węzeł Niedrzwica Duża) doszło do zderzenia pojazdów w ruchu.zablokowany prawy pas ruchu jezdni do Kraśnika. Policja kieruje ruch na lewy pas ruchu.Policja kieruje ruch na lewy pas ruchu

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.