Ostrzeżenie dla Lubelskiego 08.01.2022 21:26, Utrudnienie na dk 17 w m. Izbica

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DK 17 W M. IZBICA

Obowiązuje od: 08.01.2022 21:26 do: 08.01.2022 22:30

Na dk 17 w m. Izbica(odcinek drogi:Krasnystaw - Zamość) doszło do wjechania samochodu osobowego do rowu – trwa wyciąganie pojazdu.Droga zablokowana. Przewidywany czas utrudnienia: ok. 1 godz.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.