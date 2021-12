Ostrzeżenie dla Lubelskiego 06.12.2021 11:30, Oblodzenie

Ostrzeżenie RSO: OBLODZENIE

Obowiązuje od: 06.12.2021 11:30 do: 07.12.2021 09:00

Województwo lubelskie wszystkie powiaty.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie oraz po opadach deszczu ze śniegem lub mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie od -5°C do -3°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do czwartku (9.12).

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.