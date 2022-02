Ostrzeżenie dla Lubelskiego 06.02.2022 14:40, strefa buforowa przed PG Koroszczyn

Ostrzeżenie RSO: STREFA BUFOROWA PRZED PG KOROSZCZYN

Obowiązuje od: 06.02.2022 14:40 do: 07.02.2022 23:00

W związku ze zwiększającą się kolejką ciężarówek do PG w Koroszczynie wprowadzono strefę buforową na wysokości miejscowości Woroniec. Kolejka na godz. 19:20 wynosi około 56km, czas oczekiwania ok. 33 godz.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.