Ostrzeżenie dla Lubelskiego 05.02.2022 10:59, Utrudnienie na DW 835 w m. Zagrody

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA DW 835 W M. ZAGRODY

Obowiązuje od: 05.02.2022 10:59 do: 05.02.2022 13:00

Na DW 835 w m. Zagrody (pow. biłgorajski) doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów osobowych.Droga zablokowana - zorganizowano objazdy dla pojazdów osobowych w m. Goraj przez Kodraty lub Otrocz, od strony Lublina w m. Huta Turobińska przez Grodki. Pojazdy ciężarowe kierowane we Frampolu na Janów Lubelski Lub Szczebrzeszyn, a od strony Lublina w Tarnawie Malej przez Turobin lub w Wysokiem przez Kraśnik.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.