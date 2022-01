Ostrzeżenie dla Lubelskiego 02.01.2022 02:41, Utrudnienie na S19d w m. Płouszowice

Ostrzeżenie RSO: UTRUDNIENIE NA S19D W M. PŁOUSZOWICE

Obowiązuje od: 02.01.2022 02:41 do: 02.01.2022 04:37

Na S19d w m. Płouszowice(węzeł Lublin Węglin – węzeł Lublin Szerokie) doszło do najechania samochodu osobowego na linowe bariery energochłonne w pasie rozdziału. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Białegostoku, wprowadzone ograniczenie prędkości do 70 km/h w miejscu utrudnienia. Ruch prawym pasem ruchu, informacja o utrudnieniu na znakach zmiennej treści.Przewidywany czas utrudnienia: ok. 2 godz.

Czym jest RSO (Regionalny System Ostrzegania)?

RSO, czyli Regionalny System Ostrzegania, to państwowa usługa powiadamiania obywateli o rozmaitych zagrożeniach. Komunikaty są tworzone przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dotyczą różnego rodzaju lokalnych zagrożeń, nie tylko klęsk żywiołowych, ale i zagrożeń na drogach.