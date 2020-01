Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” podsumowuje 2019 rok i chwali się swoimi planami

A to tylko niektóre z zaplanowanych działań. Ośrodek zorganizuje też kolejną odsłonę festiwalu Miasto Poezji i 15-lecie „Listów do Henia”. To ostatnie wydarzenie polega na pisaniu korespondencji do żydowskiego chłopca z Lublina, ofiary Holokaustu.

W planach jest także uczczenie setnej rocznicy urodzin pochodzącej z Lublina pisarki Anny Langfus.

Dyrekcja planuje udział w międzynarodowych konferencjach, a także szereg wydawnictw związanych z podejmowaną działalnością.

Ważne odkrycie i festiwale

Przedstawiciele ośrodka podsumowali w czwartek 2019 r. i trzy najważniejsze jego wydarzenia. Pierwszym była konferencja naukowa przygotowana na 450-lecie podpisania Unii Lubelskiej. Stanowiła ona punkt wyjścia do stworzenia zupełnie nowej wersji serwisu internetowego - „Lublin w dokumencie”.

Ważnym wydarzeniem była także 30. rocznica wyborów 4 czerwca. Z tej okazji na placu Litewskim zaprezentowana została instalacja składająca się z 170 Urn Wolności. Ośrodek wydał też specjalny numer czasopisma „PA.RA”.