OSP Miłocin-Czajki szuka adeptów. W niedzielę odbyło się spotkanie informacyjne

Jednostka zorganizowała spotkanie informacyjne w swojej remizie w Palikijach Drugich w niedzielę (19.12). Aby posłuchać o działalności OSP, przyszły tylko 4 osoby, choć jak zapewnia jednostka zainteresowanie jest większe, jednak z powodu pandemii cześć chętnych nie zdecydowała się stawić osobiście.

– W zespole, przeszkolonym do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych mamy 21 strażaków, ale kadra nie młodnieje i każdy nowy członek tej grupy na pewno się przyda. Szukamy także chętnych, w tym dziewcząt i kobiet, do zaangażowania się w wolontariat oraz do reaktywowanej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP). Dochodziły do nas sygnały, że jest grupa nastolatków, którzy wykazują zainteresowanie tym pomysłem, dlatego odpowiadamy na ten postulat – mówi Miłosz Adamczyk, prezes OSP Miłocin-Czajki.