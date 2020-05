Oferty pracy w pow. lubelskim. Sprawdź najnowsze ogłoszenia (22 maja 2020)

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. Rysunki Czytelniczki!

Dziś prezentujemy rysunki, jakie otrzymaliśmy od jednej z naszych nastoletnich Czytelniczek. Monika rysuje od 2013 roku, a w czasie epidemii koronawirusa ma na to jeszcze więcej czasu. - Już od najmłodszych lat moje prace plastyczne wyrażały mnie i to co czuję. Rysowałam wszystko...