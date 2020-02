Obywatel i burmistrz protestują przeciwko uchwałom anty-LGBT. Do wojewody lubelskiego skierowano skargę

Kazimierz Strzelec mieszkaniec gm. Niedrzwica Duża napisał list do wójta w sprawie uchwały rady gminy, która przyjęła stanowisko „Samorząd wolny od LGBT”. Wyraził swój sprzeciw. Odpowiedź wójta była jednoznaczna: „Uchwała nie narusza pana godności osobistej”. Kazimierza Strzelca to nie zadowoliło dlatego napisał skargę do wojewody lubelskiego.

Pomocną rekę wyciągnął do niego gdański adwokat, Jakub Szlachetko, który na swoim Facebookowym profilu opublikował dwa wzory dokumentów, Dzięki nim każdy może zaprotestować przeciw uchwałom anty-LGBT. - Pojawiła się zupełnie nowa mozliwość, więc dziwne by było, gdybym nie skorzystał z tej okazji – mówi Kazimierz Strzelec.

Mowa o skardze powszechnej, którą zgodnie z kodeksem administracyjnym, każdy może skierować do wojewody w danym regionie. Musi on zapoznać się ze skargą, a następnie zawiadomić skarżącego o tym, jakie działania zostanie podjęte. Informacja o braku działań wraz z uzasadnieniem także musi zostać przekazana. Rzecznik prasowy wojewody lubelskiego, Marek Wieczerzak zaznacza, że: – Rozpatrzymy sprawę w wyznaczonym terminie. Zgodnie z prawem wojewoda ma na to 30 dni.