Nowa „Stokrotka" na Sławinie. Otwarcie już wkrótce

A początki marki wiążą się z powstałą w Lublinie jeszcze w 1994 roku firmą „Eden" - spółką opartą na polskim kapitale, która dwa lata później otworzyła pierwszy swój sklep w Łęcznej, aby w 2000 roku swą dotychczasową nazwę „Eden" zastąpić funkcjonującą do dziś „Stokrotką".

Będzie to 42. supermarketem tej sieci w Lublinie. Otwarcie sklepu odbędzie się z nieznacznym poślizgiem, gdyż pierwotnie uroczystość tę planowano na koniec grudnia. Jednocześnie ta właśnie placówka handlowa jest jedną z pierwszych w siódmej już setce "Stokrotek" w Polsce. Obok sklepu zlokalizowany jest parking dla klientów.

Wątpliwości niektórych mieszkańców budzi lokalizacja sklepu w sąsiedztwie popularnego dyskontu. - Nie rozumiem po co uruchamiają „Stokrotkę" w odległości zaledwie 30-40 metrów od „Biedronki" - dzieli się swymi wątpliwościami pan Dawid z ul. Jana Lisa. - Ale to może i dobrze, bo teraz będzie można porównywać ceny i wybrać tańszy, a lepszy asortyment. Chyba jednak to dobrze, że obydwa supermarkety są tak blisko siebie… - dodaje.

- Gdy wracam z pracy do domu, to zawsze po zakupy zatrzymuję się po drodze najpierw w "Lidlu" przy ul. Willowej, a potem tu przy "Biedronce" na Sławinkowskiej - zauważa pani Dorota z Natalina. - Zdrowa konkurencja jest dla nas - klientów - bardzo wskazana.