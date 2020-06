Nocy Kultury 2020 w Lublinie przeniesiona na jesień

W weekend otwarcie lubelskich kin? Które są gotowe na widzów?

W ramach IV etapu odmrażania polskiej gospodarki rząd zadecydował m.in. o otwarciu kin. Będzie można skorzystać z ich oferty już od 6 czerwca (sobota). Brak jest jednak konkretnych wytycznych, co do tego, jak miałoby to wyglądać w praktyce. Jak wygląda sytuacja w Lublinie?