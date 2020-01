Niemce: Mieszkańcy poskarżyli się na zbyt wysokie stawki za wywóz śmieci. RIO nie dopatrzyła się nieprawidłowości

Prezes RIO w oświadczeniu stwierdza jednak, że maksymalna, określona przepisami stawka za wywóz odpadów w Polsce to 33,86 zł. A władze gminy Niemce jej nie przekroczyły.

Mieszkańcy poskarżyli się w tej sprawie do RIO. Wskazywali na szereg naruszeń po stronie władz gminy, m.in. brak jasnych kalkulacji wysokości stawek.

Uchwała o podwyżce została przyjęta w grudniu, weszła w życie z początkiem roku. Ustalono, że dotychczasowa stawka – 13 zł - zostanie podniesiona do 30 zł za osobę (25 zł w przypadku założenia kompostownika).

Komitet protestacyjny mieszkańców zarzucał też, że nie dopuszczono do głosu komisji zajmującej się ochroną środowiska i odpadami, która miała zaopiniować uchwałę. RIO stwierdziła, że i te zarzuty są nieprawdziwe i nie dopatrzyła się uchybień w procesie podejmowania uchwały.

Komitet protestacyjny mieszkańców gminy Niemce nie zamierza składać broni. – Nie dostaliśmy jeszcze oficjalnej informacji na ten temat. O całej sprawie wiemy wyłącznie ze strony internetowej gminy Niemce – podkreśla Michał Suchodolski. - Musimy szanować decyzję RIO, jednak to nie koniec działań z naszej strony – dodaje.

Przewodniczący Rady Gminy Niemce zapowiedział, że na następną sesję zaplanowano dyskusję na temat projektu uchwały, która ma obniżyć stawki za śmieci: z 30 zł na 25 zł (21 zł w przypadku posiadania kompostownika).

- Są to stawki dalej wysokie w porównaniu do wynagrodzeń mieszkańców, jednak są dużo bardziej do przyjęcia – podkreśla Suchodolski.