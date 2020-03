„Nie wychodź z domu, zobacz się w teatrze!” - tak Teatr Osterwy aktywizuje swoich widzów

- We wszystkich naszych mediach społecznościowych rozpoczynamy akcję „Nie wychodź z domu, zobacz się w teatrze!” – mówi Barbara Żarinow z Teatru Osterwy. - Miłośnicy teatru i nie tylko mogą zobaczyć jak nasi aktorzy ćwiczą w domowym zaciszu do premiery „Nad Niemnem”, która miała odbyć się 21 marca – dodaje.

Członkowie teatru zachęcają widzów do tego, by w sekcji komentarzy pod filmikami zgadywali w jakie role się wcielają. Czytanie ról potrwa do końca marca.

Ale to tylko część atrakcji jakie czekają na osoby, które wejdą na facebookową lub instagramową stronę teatru.

- Już od 1 kwietnia ruszamy z nowymi pomysłami związanymi z akcją. Na wszystkich naszych profilach społecznościowych można będzie zobaczyć jak nasi aktorzy czytają bądź recytują fragmenty ulubionej prozy lub wierszy – dodaje Żarinow.