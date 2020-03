Napiszcie do nas! Opowiedzcie nam, jak radzicie sobie w nowej sytuacji. Czekamy na Wasze maile "listy z domów"!

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie epidemii koronawirusa, naprawdę warto rozmawiać i wspierać sie nawzajem. Napiszcie do nas internetowe "listy z domów" . Opowiedzcie nam jak sobie radzicie, co was smuci, a co cieszy. Napiszcie o tym, czym chcecie się podzielić. Wybrane maile opublikujemy. Czekamy!

Dzisiejsza sytuacja związana z epidemią koronawirusa jest trudna. Każdy odbiera ją inaczej, ma inne problemy. Jedni siedzą sami w domu, inni za samotnością już tęsknią. Są tacy, którzy wykorzystują czas na naukę nowego języka, gotowanie czy czytanie książek. Innym brakuje czasu nawet na domowe obowiązki. Jak sobie radzicie z pracą przez internet? Jak wygląda nauka online Waszych dzieci? Chcemy Was prosić, żebyście opisali nam Wasz dzień, Wasze problemy, ale i radości, pomysły na wykorzystanie czasu w domu, a także Wasze plany na przyszłość, gdy epidemia się skończy. Napiszcie nam o swoich relacjach z najbliższymi. Opiszcie nam, za czym tęsknicie. Spacer po parku? Kawa z koleżanką? Wypad do kina ze znajomymi? Jeśli potrzebujecie się pożalić, opowiedzieć o problemach, z którymi przyszło Wam się zmierzyć w tym okresie - piszcie do nas. Czekamy na szczere listy, jak do dobrego znajomego, o Waszym życiu w czterech ścianach, w czasie epidemii. Wybrane listy opublikujemy. Możecie przysłać nam zdjęcia. Piszcie na adres: lublin@naszemiasto.pl (w tytule maila napiszcie „listy z domów”) Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo