Najlepsi uczniowie w Lublinie nagrodzeni. Zobacz, które szkoły mają najwięcej laureatów konkursów

- Inwestycja w naszą młodzież to inwestycja w przyszłość, zależy nam na tym, aby uczniowie interesowali się tym, co jest ich pasją albo też tymi obszarami tematycznymi, które podpowiadają nauczyciele. Te określone zainteresowania i wiedza ułatwiają później podejmowanie ważnych decyzji dot. przyszłości - mówił prezydent Żuk. - Inwestowanie w przyszłość to również budowanie silnego naszego miasta w wymiarze kapitału ludzkiego i to jest nasza wspólna zasługa - podsumowuje.

W drugiej części spotkania, prezydent wręczył dyplomy dyrektorom dziewięciu szkół za wzorowe użycie nowoczesnych technologii w nauczaniu online i zarządzaniu szkołą, zwłaszcza z wykorzystaniem produktów Microsoft Office 365 i zdalnej platfmormy Teams.