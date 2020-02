Na początku marca odbędzie się na UMCS-ie akcja Drzwi Otwarte na które uczelnia zaprasza wszystkich chętnych licealistów

- Jak co roku, przygotowaliśmy program pełen atrakcji, który pomoże uczniom w najlepszym wyborze ścieżki kształcenia i kariery. Na każdego odwiedzającego nasz Uniwersytet czeka dużo uśmiechu, pozytywnej energii i świetna atmosfera! Program obejmuje również spotkania z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Krakowa, którzy zaprezentują moduły matury z języka polskiego, matematyki i nowożytnego języka obcego. Przedstawimy pełną ofertę kierunków, opowiemy o przebiegu rekrutacji oraz pomożemy wybrać najlepszą ścieżkę kształcenia i kariery - dodaje.

UMCS po raz kolejny otwiera swoje mury i zaprasza na wydarzenie skierowane do kandydatów na studia - wielką akcję promocyjną uniwersytetu. Wydarzenie zainaugurowane zostanie o godzinie 9.00 w budynku Wydziału Ekonomicznego UMCS (plac Marii Curie-Skłodowskiej 5).

W trakcie akcji uczniowie zaproszeni zostaną do specjalnych sześciu stref tematycznych:

- strefa edukacji - obejmować będzie prezentację oferty edukacyjnej UMCS. Uczestnicy wydarzenia będą mogli porozmawiać ze studentami wszystkich wydziałów oraz poznać pełną ofertę kształcenia;

- w strefie studenta - wszyscy zainteresowani zobaczą, co się dzieje poza salą wykładową i jak wygląda studenckie życie na co dzień. W tej strefie zaplanowano m.in.: prezentacje kół naukowych, samorządu studenckiego, AZS czy Legii Akademickiej. Na zainteresowanych czekają także pokazy, konkursy, gry i fotobudka. Jedną z atrakcji będzie także zwiedzanie planetarium;

- strefa HI-TECH - pozwoli na zapoznanie się z najnowszymi technologiami. Grupa Edukacja 3.0 zaprezentuje nam zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami, robotyką czy programowaniem VR. Uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w wirtualnych rozgrywkach;

- strefa rozwoju kompetencji - tutaj odbędą się konsultacje z doradcami zawodowymi, podczas których nasi specjaliści pomogą określić maturzystom, na jakim kierunku studiów najlepiej spożytkują swoje predyspozycje i zainteresowania;

* - strefa cudzoziemca - to tzw. "punkt konsultacyjno-informacyjny" prowadzony w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim;

* - strefa chilloutu - czyli miejsce wypełnione pufami i leżakami, gdzie będzie można się zrelaksować.