Na koronawirusa chorują też pracownicy służby zdrowia. W tym lekarze

Dane z województwa pokazują, że co najmniej sześć procent zakażonych koronawirusem to personel medyczny. Zdaniem ekspertów nie jest to mało. Trzeba też pamiętać, że nie są oni poddawani badaniom, tak często, jak chociażby w przypadku górników na Śląsku.

- Łączna liczba pracowników służby zdrowia z woj. lubelskiego ze stwierdzonym COVID-19 to 33 osoby, w tym 6 lekarzy – informuje Magdalena Smolińska-Kornas, rzecznik lubelskiego sanepidu. W tej liczbie znajduje się również laborantka i salowe. Jak zapewnia sanepid, nie ma w tym gronie ratowników medycznych. Według wyliczeń związku zawodowego pielęgniarek na Lubelszczyźnie, do tej pory zakażonych zostało 25 pielęgniarek, a przez kwarantannę przewinęło się 156 osób. - Na szóstego czerwca chorowało pięć pielęgniarek, bo pozostałe wróciły już do pracy, a w kwarantannie było na ten moment 21 osób - wylicza Bernarda Marciniak, szefowa związku zawodowego pielęgniarek w woj. lubelskim.

I zaznacza, że nie są to do końca pełne dane, bo zakładowe organizacje związkowe nie działają w każdym szpitalu. Statystyki nie obejmują również pielęgniarek pracujących na przykład w domach pomocy społecznej. Związek zawodowy nie ma również informacji o pielęgniarkach, które uległy zakażeniu np. poprzez kontakt domowy czy wracając z zagranicy. Przypomnijmy, że do zakażeń personelu pielęgniarskiego dochodziło m.in. COZL, szpitalu przy Kraśnickiej, Dęblinie, Biłgoraju, Świdniku, Opolu Lubelskim.

- Jednak myślę, że te co najmniej 25 chorych pielęgniarek na Lubelszczyźnie to nie jest mało. To około 5 proc. z wszystkich zakażeń w naszym regionie. Mimo, że staramy się na co dzień dopełniać wszystkich procedur w pracy, to dochodzi jakoś do tych zakażeń. Jesteśmy świadome, że nasza praca nie jest bezpieczna, szczególnie podczas epidemii, więc każdego pacjenta traktujemy jako potencjalnie zakażonego - tłumaczy Bernarda Marciniak. - W dalszym ciągu uważamy w czasie wypełniania obowiązków, ale obawiamy się tego trwającego obecnie rozluźnienia obostrzeń, bo ludzie poczuli więcej swobody. Spodziewamy się, że będzie wzrastać liczba zakażeń wśród personelu medycznego, bo jednocześnie wróciły już planowe zabiegi i zwiększyła się dostępność pacjentów do usług medycznych. Jako pielęgniarki musimy uważać, żeby nas nie zdziesiątkowało i żeby nadal miał kto udzielać świadczeń zdrowotnych

O wiele mniej zakażeń jest u lekarzy w woj. lubelskim - według danych sanepidu to sześć osób.

- W dalszym ciągu nie mamy rzetelnych informacji na ten temat z Ministerstwa Zdrowia. Nadal również personel medyczny nie jest przesiewowo badany w kierunku koronawirusa, tak jakby chociażby obecnie górnicy. Obawiam się, że gdyby przebadano nas analogicznie na taką skalę, jak Ślazaków, to raptem mogłoby się okazać, że liczba zakażeń wśród pracowników medycznych jest o wiele większa. Przecież to ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarza jako pierwsi na izbie przyjęć mają kontakt z pacjentami ewentualnie zakażonymi. Chociaż znam zakaźników, którzy walczą od początku epidemii z koronawirusem i na szczęście do tej pory mają wyniki ujemne - mówi Leszek Buk, prezes Lubelskiej Izby Lekarskiej. Podsumowanie tygodnia

Na Lubelszczyźnie w minionym tygodniu zmarła szesnasta osoba z zakażeniem koronawirusem. - W szpitalu w Puławach zmarła, pochodząca z powiatu tomaszowskiego, 66-letnia pacjentka z infekcją COVID-19. Pacjentka została przyjęta do szpitala z chorobami współistniejącymi - poinformowała w sobotę rzeczniczka lubelskiego sanepidu.

Do dnia 11 czerwca 2020 roku na terenie województwa lubelskiego potwierdzono badaniami laboratoryjnymi 521 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, odnotowano też 448 ozdrowieńców.

