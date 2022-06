„Na jednej ziemi. Sobieszczany 1939 - 1945”. Przed nami niezwykła inscenizacja historyczna w powiecie lubelskim

- Inscenizacje robimy już od 2012 r., ale z pandemiczną przerwą, więc w tym roku przygotowujemy takie wydarzenie po raz siódmy. Kiedyś padł pomysł, żeby w ten sposób zrobić lekcję historii - nie w szkolnej ławce, nie z podręcznika, ale tak, by zaangażować uczniów do gry - mówi Weronika Pylak z Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej.

W przygotowanie tegorocznego wydarzenia angażują się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Niedrzwicy Dużej i SP w Sobieszczanach, ale nie tylko. W inscenizacji wezmą udział także m.in. członkowie lokalnego klubu seniora oraz mieszkańcy całej gminy i sąsiednich miejscowości. - Zainteresowanie zawsze jest duże, dlatego też staramy się, by w takich inscenizacjach zawrzeć także sceny zbiorowe, po to, by wszyscy chętni mogli w nich wystąpić - podkreśla Pylak.