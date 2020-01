Mieszkanie Poezji: Rafał Pastwa. Spotkanie z autorem poezji o Lublinie

Rafał Pastwa to nie tylko lubelski poeta, ale także teolog, dziennikarz, działacz sportowy i przede wszystkim duchowny.

Pierwsza z jego publikacji stanowi zbiór kilkudziesięciu utworów poetyckich. Większość z nich powstała właśnie w Lublinie.

Książka zatytułowana „Zrost” skupia się na losach człowieka współczesnego, osadzonych w naszym mieście.

To właśnie z lubelskiej perspektywy autor komentuje bieżące wydarzenia. Wszelkiego rodzaju uwagi dotyczące różnego rodzaju dyskursów przeplatają się z wyzwaniami dnia codziennego autora. To osoba, która nie tylko żyje w drugiej dekady XXI wieku, ale co ważniejsze – żyje we Wschodniej Polsce.

Formuła spotkać pod hasłem „Mieszkanie Poezji” ma nawiązywać do Festiwalu Miasto Poezji, który znany jest mieszkańcom Lublina.

Spotkanie poprowadzi prof. Józef Fert. Lubelski poeta, polonista i historyk literatury.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.