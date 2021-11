Mieszkańcy Lublina wypełnili Szafę Dobrych Uczynków. Blisko tona ubrań trafi do potrzebujących kobiet

Szafa Dobrych Uczynków to idea, której celem jest bezpośrednia, bezinteresowna pomoc potrzebującym, ale także działania mające na celu uświadomienie, że coraz częściej doświadczamy problemu nadmiaru rzeczy i gromadzeniu tych niepotrzebnych.

Dzięki hojności mieszkańców regionu udało się zebrać blisko tonę ubrań. Rzeczy zostały przekazane do Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Organizacja zajmie się teraz segregacją i rozdysponowaniem części garderoby podopiecznym. Trafią one m.in. do kobiet w kryzysie bezdomności i kobiet z ubogich rodzin. Część ubrań wesprze kiermasz charytatywny prowadzony przez Caritas.