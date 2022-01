Michał Krawczyk - jak aktywność w Sejmie posła? Sprawdź przygotowane statystyki

Kim jest Michał Krawczyk?

wiek: 43

wykształcenie: wyższe

Michał Krawczyk, polski polityk, urodzony w 1978 r. w Lublinie. Ukończył studia z zarządzania na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Zrobił również studia podyplomowe w zakresie marketingu politycznego i medialnego w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie.

W latach 2005-2006 był kierownikiem w biurze poselskim Janusza Palikota. W latach 2007-2010 był zastępcą dyrektora kancelarii prezydenta Lublina. Początkowo zaangażował się w działalność Unii Wolność. Następnie dołączył do Platformy Obywatelskiej. Do rady miejskiej Lublina wybierano go w 2010 r., 2014 r. oraz 2018 r. W latach 2014-2015 pracował jako doradca wojewody. W 2019 r. dostał się do Sejmu IX kadencji.