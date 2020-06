Matura 2020. Ruszają pierwsze egzaminy dla maturzystów

Matematyka i geografia są obok języka angielskiego najczęściej wybieranymi przez maturzystów przedmiotami dodatkowymi. Kolejne są nauki przyrodnicze, najmniej osób zdecydowało się na przedmioty humanistyczne.

Prawie 47 proc., bo 9338 uczniów ograniczyło się do rozszerzania jednego obowiązkowego przedmiotu, 31 proc. do dwóch, a 18 proc. do trzech. Jednak w naszym województwie nie brakuje osób odważniejszych – aż siedmiu maturzystów zdecydowało się podejść do sześciu dodatkowych przedmiotów (co jest maksymalną dopuszczaną liczbą).

Największą popularnością cieszy się język angielski, wybrało go aż 48 proc. lubelskich maturzystów. Na drugim miejscu znajduje się matematyka, zdecydowało się na nią 27 proc. absolwentów, podium zamyka geografia, także z wynikiem 27 proc. Dużym zainteresowaniem cieszą się nauki przyrodnicze, na biologię i chemię zdecydowało się kolejno 18 i 10 proc. tegorocznych maturzystów. Na przedmioty humanistyczne zadeklarowało się kolejno: język polski 16 proc., wiedza o społeczeństwie 7 proc., historia 5 proc. Do filozofii w całym regionie podejdą tylko 44 osoby, do łaciny i kultury Wschodu 5, do historii muzyki 13, a maturę z języka białoruskiego chce zdawać tylko jedna osoba.