Mają materiał, maszynę do szycia i chęci do pracy. Członkinie KGW Pliszczyn szyją maseczki dla mieszkańców gminy

Koło Gospodyń Wiejskich Pliszczyn zostało założone w styczniu tego roku, a już może się pochwalić uczestnictwem w akcji szycia maseczek. Ponad 200 sztuk przekazano m.in. parafianom z Pliszczyna. Kolejna partia trafiła w ręce Urzędu Gminy Wólka, który wręczył je mieszkańcom.

Grupa kilkunastu członkiń KGW Pliszczyn od początku pandemii koronawirusa uszyła już ponad 1000 maseczek dla mieszkańców gminy i na tym nie poprzestaje. Wspierają je lokalni darczyńcy, jak Ochotnicza Straż Pożarna, dzięki którym możliwe jest zakupienie potrzebnego materiału oraz gumek. Koło Gospodyń Wiejskich rozpoczęło swoją działalność w styczniu. Panie miały w planach wspólne robienie palm, jednak plany pokrzyżowała im pandemia. Skąd wziął się pomysł na szycie maseczek? – Siedząc w domu usłyszałam, że w gminie Wólka szyją maseczki. Pomyślałam, że sama spróbuje. Miałam własny materiał, ale brakowało mi gumek. W tym celu skontaktowałam się z koordynatorką akcji w gminie, która je dostarczyła - opowiada Alicja Buczek z KGW Pliszczyn. Pierwsze uszyte sztuki trafiły na fanpage KGW, zachęcając inne członkinie do wzięcia udziału we wspólnej akcji szycia maseczek. - Ledwo napisałam, że mam materiał, a one już były pod domem gotowe do pomocy – dodaje Buczek.

Członkinie Koła przyznają, że sprawia im to dużo satysfakcji. W związku z akcją szycia maseczek słyszą wiele ciepłych słów, przede wszystkim od mieszkańców, do których dotarły ręcznie robione maseczki. Dwie pierwsze partie trafiły do urzędu gminy. Kolejna była rozdawana w kościele, ze względu na to, iż podlega mu, aż siedem miejscowości. - Ludziom spodobała się ta akcja. Choć byli zszokowani, że mogą wziąć ze sobą maseczki do domu i to całkowicie za darmo – wskazuje członkini KGW Pliszczyn. – Takiej inicjatywy jeszcze u nas nie było. To nie tylko kwestia podziękowań od mieszkańców, ale fakt, że dziewczyny się bardzo ze sobą zżyły – dodaje.

Alicja Buczek pomysłodawczyni akcji przyznaje, że to właśnie ona uszyła najwięcej maseczek, choć do tej pory nie przepadała za szyciem. Pomagają jej dwie koleżanki, którym udało się uszyć łącznie kilkadziesiąt maseczek oraz inne członkinie. Jednocześnie KGW otrzymało wsparcie finansowe od sołectwa, co pozwoliło na zakup maszyny do szycia.

Członkinie KGW przyznają, że od początku starały się działać charytatywnie. Nie tylko wystawiają maseczki na licytację, ale również zbierają korki dla potrzebujących. – Daje nam to dużo satysfakcji, radości i pomaga nam przetrwać – wskazuje Alicja Buczek.

