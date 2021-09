Lublin zadba o seniorów! Miasto przygotowało szereg jesiennych atrakcji dla osób starszych. Sprawdź szczegóły

- Poprzez jesienne wydarzenia będziemy promować wśród najstarszych mieszkańców Lublina aktywność w wielu wymiarach - począwszy od sfery artystycznej, poprzez kulinaria, aż po kwestie prozdrowotne, ekologię i bezpieczeństwo. Liczymy na to, że dzięki temu nasi seniorzy będą mieli szansę na rozwój swoich pasji, zainteresowań i poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim na spotkania i ciekawe rozmowy. Jest to niezmiernie ważne, zwłaszcza w kontekście tak trudnego dla seniorów okresu izolacji i dystansu społecznego – mówi Monika Lipińska, zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.

Na lubelskich seniorów czekają koncerty, wystawy, spektakle muzyczno - kabaretowe, a także warsztaty: kulinarne, artystyczne czy wokalne. Dodatkowo, dzięki współpracy ze Strażą Miejską, odbędą się prelekcje dotyczące bezpieczeństwa oraz utrudnień, z którymi spotykają się osoby starsze w codziennym życiu.

- Podczas zaplanowanych spotkań z seniorami przeprowadzimy cykl zajęć profilaktycznych, który będzie obejmował obszary tematyczne z zakresu ekologii, m. in. smogu, spalania odpadów, użytkowania pieców co. Opowiemy również o kwestiach związanych z parkowaniem, ulicznym handlem czy uciążliwymi sąsiadami. Część zajęć poświęcimy problemowi przemocy w rodzinie i bezpieczeństwu w miejscu zamieszkania. Liczymy na to, że podczas spotkań seniorzy podzielą się z nami informacjami o napotykanych w przestrzeni miejskiej problemach i utrudnieniach, którym będziemy starali się przeciwdziałać – mówi Jacek Kucharczyk, Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.