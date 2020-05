Lublin. Wyrko - jedyne takie miejsce w mieście potrzebuje pomocy. Wszystko za sprawą epidemii koronawirusa

Wyrko to lokal skierowany do LGBT+, jednak osoby heteroseksualne także mogą do niego przyjść i spędzić w nim czas. Każdy odwiedzający jest mile widziany.

Początki miejsca to rok 2014, kiedy to Iwona, obecna właścicielka przejęła lokal przy ul. Piłsudskiego 13, w którym pracowała jako barmanka. Dzięki jej determinacji oraz pomocy ze strony przyjaciół udało się je odbudować praktycznie od podstaw. – Poprzedni lokal trudno było prowadzić w tamtym okresie. Jako młoda osoba uznałam, że razem z pomocą bliskich osób możemy go podnieść na nowo – mówi Iwona Serewa. – Stworzyliśmy to miejsce razem. Nie było mnie wtedy stać na remont, więc wszystkim – od podstaw – zajęliśmy się wspólnie – dodaje.

Zanim inicjatywa przeniosła się na Sądową 2, przez długi okres czasu funkcjonowała w sąsiedztwie klubu Graffiti. W tamtym okresie klienci Wyrka mieli do dyspozycji niewiele, bo około 70 m2 w tym jedną salkę, gdzie można było potańczyć.