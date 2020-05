Lublin: Wdrapał się po rynnie do mieszkania żony. Okazało się, że miał 2 promile alkoholu i przyjechał samochodem

W poniedziałek późnym wieczorem dyżurni z KMP w Lublinie zostali powiadomieni przez mieszkankę o domowej awanturze. Kobieta nie chciała wpuścić męża do mieszkania, więc mężczyzna wspiął się na pierwsze piętro po rynnie. Kobieta widząc go na parapecie, wpuściła go, bo nie chciała obudzić śpiących dzieci.

29-latek wszedł i wszczął awanturę, podczas której zabrał pokrzywdzonej telefon komórkowy.

W trakcie interwencji okazało się, że 29-latek przyjechał pod kamienicę samochodem, mając w organizmie 2 promile alkoholu.

Mieszkaniec Lublina trafił do policyjnego aresztu. Odpowie m.in. za uporczywe nękanie, groźby karalne oraz kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Może mu grozić do 3 lat więzienia.