Lublin: W miejskich autobusach jest tłok? Czytelnik pyta: ''Co z pandemią?" Marta Grabiec

Łukasz Kaczanowski

- Wprowadzenie takiego rozkładu jazdy jest nieporozumieniem, ponieważ w miejskiej komunikacji jest niesamowity tłok i czasem nie można wejść do zatłoczonego pojazdu, nie mówiąc o zachowaniu dystansu społecznego między pasażerami - alarmuje nas Czytelnik. Co na to ZTM? - Jest to etap przejściowy - zapewnia Monika Fisz, rzecznik ZTM Lublin.