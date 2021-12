Lublin w czołówce najbardziej zaśnieżonych miast w Polsce. Poznaj ranking TOP 10

Na czele zestawienia uplasował się Białystok, którego nazwa okazuje się nieprzypadkowa. Wygraną stolicy województwa podlaskiego zapewniła średnia na poziomie 17 dni z opadami białego puchu w miesiącu. Lublin i Kielce zajęły kolejne miejsca na podium - oba ze średnią 15 śnieżnych dni w ciągu miesiąca.

Kozi Gród, nazywany również "Małym Krakowem" został doceniony przez autorów rankingu.

– To prężnie rozwijające się miasto, ma turystycznie wiele do zaoferowania. Zwiedzając Lublin, polecamy zacząć od Starego Miasta pełnego renesansowych kamienic i wyjątkowych iluminacji w sezonie zimowym. Miłośników sportu zapraszamy do odwiedzenia krytego lodowiska Icemania, a miłośników historii i sztuki do wybrania się do Muzeum Narodowego – napisali w uzasadnieniu.