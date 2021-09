Lublin. Kuchnia Brata Alberta prosi o wsparcie. Jesienna zbiórka żywności już w ten weekend [LISTA SKLEPÓW]

Jesień w pełni - z dnia na dzień robi się coraz chłodniej. Dla Kuchni Brata Alberta oznacza to jedno - przychodzi coraz więcej osób, które proszą o ciepłą odzież i coś do jedzenia.

– Naszą misją jest pomagać. Nieść pomoc tym, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji, ludziom, którym zawaliło się życie. Dlatego jak co roku, przygotowując się do zimy ruszyliśmy z Jesienną Zbiórką Żywności. Prosimy o wsparcie w postaci warzyw sezonowych oraz produktów żywnościowych z długim terminem przydatności do spożycia – mówi Monika Zielińska, prezes Bractwa Miłosierdzia.