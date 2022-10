Lublin: atrakcje miasta przyciągają rekordową liczbę turystów. Które miejsca cieszą się największym zainteresowaniem?

Lublin ma się z czego cieszyć. 605 tys. turystów odwiedziło miasto w 2022 r.

Trwa rekordowy rok dla turystyki w Lublinie. Do września 2022 miasto odwiedziło już 605 tys. gości. Skąd to wiadomo? To wyniki najnowszego raportu statystycznego, stworzonego na zlecenie Miasta Lublin i Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin.

Raport powstał dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii: geolokalizacji telefonów komórkowych gości przybywających do Lublina. W ten sposób zebrano interesujące dane, które pokazują, jak wygląda ruch turystyczny w Lublinie w 2022 r.

Carnaval Sztukmistrzów to jedna z popularnych letnich imprez w Lublinie. Powrót tego rodzaju wydarzeń po pandemii COVID-19 zadecydował o wzroście ruchu turystycznego w mieście. Malgorzata Genca / Polska Press

Czytaj też: City break: zima 2022/23. Powstał ranking najlepszych miast w Europie – które lokalizacje na Starym Kontynencie szczególnie warto odwiedzić?