Lubelskim kryminalnym udało się zatrzymać 24-latka poszukiwanego listem gończym. Mężczyzna planował wyjazd z kraju

- Kryminalni z VI Komisariatu Policji w Lublinie wspólnie z policjantami z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu z KMP w Lublinie na podstawie materiałów operacyjnych ustalili, że poszukiwany listem gończym 24-latek ukrywa się w jednym z mieszkań na terenie miasta – mówi sierż. szt. Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Mundurowi musieli działać szybko, gdyż podejrzany miał za dwa dni wyjechać z Polski.

Do mieszkania poszukiwanego mężczyzny kryminalni weszli w środę rano. Początkowo nie chciał on otworzyć drzwi. Zrobił to dopiero w momencie, gdy zagrożono wezwaniem straży pożarnej.

Mężczyzna poszukiwany był od października ub.r. Wystawiony za nim list gończy za przestępstwa narkotykowe.

W środę 24-latek trafił do aresztu śledczego w celu odbycia kary.

