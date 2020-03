Lubelski pomnik żołnierzy polskich poległych w walce ze Szwedami. Ile w rzeczywistości ma lat?

Przez wiele lat obiekt uważano za najstarszy pomnik Lublina. Nie jest to jednak prawda.

Pomnik znajdujący się w północnej części miasta, w dawnej dzielnicy Lemszczyzna, usytuowany został poniżej poziomu chodnika, tuż przy wjeździe do dawnego szpitala Bonifratów - obecnie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego.

Otoczony jest murkiem z górującymi w tle dwoma jesionami, a znajdujące się obok schodki łączą go z wspomnianą ulicą Jaczewskiego. Forma pomnika jest bardzo nietypowa - to trójboczny cokół z gzymsami. Powyżej umieszczono niebanalną, trójścienną piramidkę zwieńczoną krzyżem. Od frontu w cokole w niewielkiej płytkiej wnęce dostrzec można tablicę z inskrypcją.

Do połowy lat 70. XX wieku literatura wiązała pomnik z pochówkiem pułkownika dragonii szwedzkiej z 1656 roku. Najprawdopodobniej był to hrabia Wolmar. Jego imię jest trudne do ustalenia, gdyż źródła historyczne nie przekazały tej informacji. Miał on zostać zabity w początkowej fazie walk z atakującymi Lublin wojskami polskimi hetmana Pawła Sapiehy. Przeczy temu jednak treść napisu na tablicy pomnika. Mówi ona, że wystawiono go polskim żołnierzom poległym w walce ze Szwedami podczas wyzwalania miasta spod ich okupacji.