Lubelscy policjanci wraz z lubelskim urzędem celno-skarbowym skonfiskowali automaty z nielegalnego punktu gier hazardowych

Lubelscy policjanci we wspólnej akcji z lubelskim urzędem celno-skarbowym zabezpieczyli automaty do gry bez koncesji. Zostały one ukryte w kontenerze w centrum miasta, gdzie prowadzony był nielegalny punkt gier hazardowych.

- We wtorek wieczorem policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego skierowali się pod jeden z adresów w centrum miasta. Mundurowi podejrzewali, że w postawionym tam kontenerze może być prowadzony nielegalny punkt gier hazardowych – mówi podkom. Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu funkcjonariusze natknęli się na młodą kobietę, która miała „pilnować interesu". W budynku zabezpieczono cztery urządzenia, które służyły do prowadzenia gier hazardowych bez wymaganego zezwolenia. Ich szacunkowa wartość do prawie 50 tys. złotych. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności.